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Güncel
AA 06.09.2023 16:18

Tunceli'de 93 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi

Tunceli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 bin 217 araç kontrol edilerek 93 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı.

Tunceli'de 93 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik ihlallerinin önlenmesi ve sürücülerin kurallara uygun araç kullanmaları için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda kentin giriş ve çıkış noktaları ile bazı ana caddelerde 28 Ağustos - 4 Eylül arasında trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında 3 bin 217 aracı kontrol eden ekipler, 93 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesti.

Yedi sürücünün de ehliyetine el konulan denetimlerde, 11 araç trafikten men edildi, 119 sürücü hakkında ise idari işlem yapıldı.

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