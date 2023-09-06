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Güncel
AA 06.09.2023 16:39

Bartın'da bir kişinin "yorgun mermi"yle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı

Bartın'da bir kişinin "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Bartın'da bir kişinin "yorgun mermi"yle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hükümet Caddesi'nde 31 Ağustos'ta M.Ö'nün yorgun mermiyle yaralanmasına, bir otomobil ve iş yerinin hasar görmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Caddeye düşen mermilerin Aladağ Mahallesi 11. Cadde'de düzenlenen düğün merasimi alanından atıldığını belirleyen ekipler, tabancayı ateşleyen kişinin E.Ç. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

​​​​​​​Şüphelinin, gelin alma sırasında havaya 4 el ateş ettiği belirtildi.

Bu arada, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının taburcu edildiği öğrenildi.

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