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Güncel
AA 09.02.2024 10:29

Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
[TRT Haber (arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, hırsızlık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçlarından 20 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası bulunan hükümlü ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 6 ayrı dosyada 10 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

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