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Güncel
DHA 09.02.2024 10:15

Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın rüzgar bariyerine çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale-Çorum kara yolu Evliyalı köyü yakınlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki rüzgar bariyerine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ş.D. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü M.D.'nin durumunun ağır olduğu, Ş.D.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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