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Güncel
AA 09.02.2024 10:07

Kayseri'de suça sürüklenen çocuklar kayak keyfi yaşadı

Kayseri'de suça sürüklenen çocuklar "Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş" projesi kapsamında Erciyes'te kayak yaptı.

Kayseri'de suça sürüklenen çocuklar kayak keyfi yaşadı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonu amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, uzman personelce çocukların risk ve ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri tespit edilerek çeşitli eğitimler veriliyor.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, suça sürüklenen çocuklara denetimli serbestlik uzmanları gözetiminde antrenörler tarafından 4 gün boyunca kayak eğitimi verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi de etkinliğe katılan çocuklara ücretsiz yürüyen bant ve teleferik desteği sağlayarak öğle yemeği ikramında bulundu.

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