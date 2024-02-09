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Güncel
DHA 09.02.2024 10:18

Bayburt'ta kar mesaisi

Bayburt’ta kardan kapanan dağ köylerindeki yolları ulaşıma açmak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt'ta kar mesaisi

Bölgede 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde çığ nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Bayburt’ta İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kardan kapanan dağ köyü yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi´nde kar ve tipi sonrası yola çığ düştü. Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrası temizlendi. 

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