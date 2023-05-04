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Güncel
İHA 04.05.2023 12:01

Mardin’de bal üreticilerine verilen destek yüzleri güldürdü

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesinde ‘Mardin Kırsalda Üretim Ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi’ çerçevesinde arılı kovan, boş kovan ve arıcılık ekipmanlarının dağıtım törenine katıldı.

Mardin’de bal üreticilerine verilen destek yüzleri güldürdü

Mardin Büyükşehir Belediyesinin yüzde 61, GAP İdaresi’nin yüzde 21 ve bal üreticilerinin ise yüzde 18 destek verdiği “Mardin Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde Artuklu ilçesinde 84 bal üreticisine arılı kovan, boş kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtımı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Artuklu’da 84 çiftçimize 2 bin 520 adet arı kovanını vereceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Demirtaş, çiftçilere destek olmak amacıyla 30’a yakın projenin hayata geçirildiğini bu projelere yaklaşık 180 milyon liralık kaynak aktardığını anımsatarak Büyükşehir Belediyesi olarak 80 milyon lira destekte bulunduklarını söyledi. Projede hedeflenen amaca değinen Vali Demirtaş, “180 milyon liranın geriye kalan 100 milyonu ise Tarım ve Orman Bakanlığımız, GAP İdaresi, çiftçilerimizin katkıları ve Valiliğimizin destekleriyle gerçekleştirdik. Son ilçemiz Artuklu’da da dağıtımı gerçekleştirdiğimizde 12 bin arı kovanını çiftçilerimize teslim etmiş olacağız. Artuklu’da 84 çiftçimize 2 bin 520 adet arı kovanını vereceğiz. Amacımız; öncellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın kendi yaşadıkları köylerinde veya mezralarında geçimlerini sağlayabilecekleri bir işinin olmasını sağlamak. Kırsal kesimde yeni istihdam alanları açmış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu projeyi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Vali Demirtaş, konuşmasının ardından çiftçilere kovanlar ile arıcılık malzemesi dağıtımını gerçekleştirdi. Programa Vali Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, MBB Genel Sekreter Yardımcıları ile daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ve bal üreticileri katıldı.

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