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Güncel
İHA 04.05.2023 11:48

Afyonkarahisar’da Mahalle Ligi tamamlandı

Afyonkarahisar’da düzenlenen ‘Mahalle Ligi’ etkinliği 600 kişinin katılımıyla; badminton, voleybol ve basketbol branşlarında tamamlandı.

Afyonkarahisar’da Mahalle Ligi tamamlandı
[Fotograf: İHA]

fyonkarahisar’da düzenlenen ‘Mahalle Ligi’ etkinliği büyük ilgi gördü. 14-17 yaş arasındaki gençlerin katıldığı badminton branşına 250 kişi, basketbol branşına 200 kişi, voleybol branşına ise 150 kişi başvuru yaptı.

Karşılaşmalar neticesinde düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren takımlara ödülleri; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Şube Müdürü Adil Kamberoğlu ve mahalle muhtarları tarafından takdim edildi.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Afyonkarahisar Valiliğimiz himayelerinde bir spor etkinliğimizin daha sonuna geldik. Burada temel amacımız gençlerin aktif spora katılımını teşvik etmek. Çok fazlasıyla bir katılım gerçekleşti. 600 gencimiz başvuruda bulundu. Spor konusunda potansiyeli yüksek gençleri spora yönlendirme noktasında önemli bir adım attık. Allah’ın izniyle Afyonkarahisar’a spor alanında katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen mesai arkadaşlarıma, mahalle muhtarlarına ve genç kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi. 

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