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Güncel
AA 04.05.2023 11:51

Gençlik ve Spor Bakanlığından Antalya'da amatör spor kulüplerine yardım yapıldı

Antalya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaklaşık 400 amatör spor kulübüne ayni ve nakdi yardım gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından Antalya'da amatör spor kulüplerine yardım yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde kulüplere yardım malzemesi dağıtıldığını söyledi.

Törende kulüp temsilcileri ve sporcularla bir araya geldiklerini anlatan Gürhan, sporculara modern tesislerde hizmet verdiklerini vurguladı.

Çok sayıda genci kulüpler aracılığıyla sporla buluşturduklarının altını çizen Gürhan, "Antalya'da 400 kulübümüze nakdi ve malzeme yardımıyla destek olacağız. Faaliyetlerle gençleri geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Şehrimizde kulüplerimize 9 milyon 400 bin lira nakdi yardımda bulunduk. Malzeme yardımı da yapıyoruz" diye konuştu.

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