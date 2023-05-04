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Güncel
İHA 04.05.2023 11:58

Kadırga Yaylasının karla kaplı yolu ulaşıma açıldı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve üzeri açık camisiyle dünyaca ünlü tarihi Kadırga Yaylasının karla kaplı yolu ulaşıma açıldı.

Kadırga Yaylasının karla kaplı yolu ulaşıma açıldı

Torul ilçesinden Kadırga’ya ulaşımı sağlayan yolda gerçekleştirilen çalışmada Torul İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri Mayıs ayında yüksek kar kütleleriyle dolu 15 kilometrelik yolu 6 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nin olduğu alandan başlayan çalışmalar Torul İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilirken yer yer 3 metreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle yol dozerle açıldı ve greyderle reglaj yapılarak düzeltildi.

Çok sayıda bağlantı yolunun olduğu Kadırga yaylasına Kürtün ilçesine bağlı Erikbeli yaylasından ve Torul ilçesindeki Zigana Dağı zirvesinden 2 ayrı ana yolla ulaşılabiliyor. Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde binlerce insanın bir araya geldiği yayla denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunuyor. Kadırga Yaylası yaz aylarında Cuma namazını üstü açık camide kılmaya gelen vatandaşlarla ve kurulan pazarlarla birlikte çevre il ve ilçelerden gelenlerle adeta küçük bir ilçeye dönüşüyor.

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