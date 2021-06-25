Vali Demirtaş, Dicle Kalkınma Ajansı toplantı salonunda sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin bir yıllık faaliyetlerini aktardı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, sosyal ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla Mardin'e en iyi şekilde hizmet etme gayesinde olduklarını belirtti.

Görevde bir yılı geride bıraktıklarını, çalışmalarını sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle paylaştıklarını, bundan sonra da her 2-3 ayda bir yaptıkları çalışmaları ve neler yapmaları gerektiğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Demirtaş, "Bundan sonra da Mardin'de daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Vatandaşın istemediği bir yatırımı yapmadıklarını dile getiren Demirtaş, onların ihtiyaç ve talebine göre yatırım yaptıklarını aktardı.

"Aksi halde yapacağımızın israf olabileceğini düşünüyoruz ve kesinlikle israfa karşıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda çok ciddi hizmetler yapıyoruz." diyen Demirtaş, parke, yol ve asfalt çalışmalarının çok hızlı şekilde sürdüğünü anlattı.

Demirtaş, şehir merkezi ve kırsalda birçok hizmetlerinin olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem borçlarımızı ödüyoruz hem de yatırımlarımızı yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırım limiti 175 milyon lira. Yapacağımızla birlikte en az 300-350 milyon lira yatırım yapacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın himayesinde yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı arz ediyorum. Tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasetçilerimize ve Mardin'imize teşekkür ediyorum. Birlikte inşallah daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum."

Trafikte elektronik denetim sistemine geçiliyor

Nusaybin ilçesinde 13 Haziran'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu öğretmen Suzan Basın ve Büşra Yıldız'ın hayatını kaybettiğini anımsatan Demirtaş, bir daha bu tür acı kayıpları yaşamamak için elektronik denetim sistemine geçeceklerini vurguladı.

Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından projenin onaylandığını, en kısa zamanda ihalesini yapacaklarını bildirdi.

Sistemin uygulandığı Konya'da trafik kazalarının yok denecek düzeyde olduğuna işaret eden Demirtaş, "Bu sistemin her tarafa yayılmasını sağlayacağız. Bundan sonra herkes bu elektronik denetim sistemine göre, belirlenen hız limitinin dışına çıkamayacak. Çıktığı taktirde, cezayla karşı karşıya kalacak. Amacımız, yaralamalı, ölümlü trafik kazalarını ve milli servet olan araçlarımızın zarar görmesini önlemek." diye konuştu.