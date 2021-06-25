Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, yolun karşısında geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Volkan Ç. idaresindeki 01 FAM 93 plakalı kamyonet, Huzurkent Mahallesi 71363 Sokak'ta annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli 4 yaşındaki Zeynettin K'ye çarptı.
Yaralanan çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sol ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedavi altına alındı.
Kaza, bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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