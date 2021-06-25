Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen hayvanlar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan ve ticareti yasak olan 4 koati, 3 alpaka ve 2 rakun ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Danamandıra Mahallesi'ndeki bir çiftlikte kaçak hayvan bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen operasyonda, çiftlikte yapılan aramada, 4 koati, 3 alpaka, 2 rakun, 2 sincap ve deve kuşu ele geçirildi.
Operasyonda suçüstü yakalanan şüpheli A.Ç. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapıldı.
El konulan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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