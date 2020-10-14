Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, jandarmanın yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Manisa İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timi ekipleri, Evrenli Mahallesinde A.A'nın kullandığı 45 ZN 297 plakalı otomobili durdurdu.
Üst aramalarında 9,67 gram metamfetamin bulunan sürücü ile yanındaki C.Ö, gözaltına alındı.
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