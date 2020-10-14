Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da devrilen bisikletteki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da devrilen bisikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da Eren Ünsal'ın (13) kullandığı bisiklet, Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi'nde kullanıcının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mucurlu yolda devrildi.
Kazada Ünsal ile bisiklette bulunan Yusuf Kılınç (13) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 16:02
- 15:56
- 15:51
- 15:41
- 15:58
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da öğretmen ve öğrenciler fidan dikti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz