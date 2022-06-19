Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uçuruma düşen 2 kişi yaralandı
[Temsili fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uçuruma düşen 2 kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Z.C. ile M.A., Uncubozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana gelerek alkol almaya başladı. İkili, bir süre sonra yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.A., düştüğü yerden ekiplerce çıkarılarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Z.C.'yi düştüğü yerde bulamayan ekipler, telefonla irtibat kurarak yerini tespit etmeye çalıştı. Z.C., yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından bölgeye uzak noktadaki yol kenarında bulunarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen Z.C.'nin hakkında 6 suçtan yakalama kararı olduğu ve 3 Nisan'da kayıp ihbarı verildiği belirlendi.
M.A. ve Z.C'nin sağlık durumları iyi.
Etiketler: Manisa
Son Haberler
- 08:46
- 08:30
- 08:05
- 07:38
- 06:46
Sıradaki Haber
Bilecik'te 2 bin kişiye çorba ikramı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz