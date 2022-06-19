Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Düzce’de artan trafik sebebiyle Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli noktalarında denetimler artırıldı.

Özellikle uluslararası yollardan birisi olan Düzce-Zonguldak yolunda gerçekleştirilen denetimlerde, tatil yöresi olan Ereğli, Akçakoca ve Karasu yönündeki araç sürücülerine yönelik yapılan çalışmalarda yüzlerce araç kontrol edildi.

Araç sigorta, muayene eksikliği, ön camda takılan film, abartı egzoz, emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Yapılan denetimlerde 25 araç sürücüsüne çeşitli konulardan toplamda 6 bin 891 lira cezai işlem uygulandı.