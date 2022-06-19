Haber Giriş: 19 Haziran 2022 Pazar 06:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklu
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Haziran'da Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 10 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlemişti.
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 28 kök kenevir, muşta, satır, balta, 2 kurusıkı tabanca ile tüfek ele geçirilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., M.K., T.İ., C.M., B.K., K.Ö., D.K., D.D., M.K. ve U.D. adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Kırklareli Uyuşturucu Narkotik
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