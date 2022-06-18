Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlik merkezi gönülleri YKS sonrası ihtiyaç sahipleri için kalem topladı
[Fotoğraf: AA]
Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunun ardından öğrencilerin kalemlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için topladı.
İlçedeki farklı okullarda stant kuran gençler, adaylar ve ailelerine meyve suyu, kek ve bisküvi ikramında bulundu.
Gönüllü gençler, sınav için öğrencilere dağıtılan kalem setlerini sınavdan sonra vermek isteyenlerin bırakmaları amacıyla okul çıkışlarına geri dönüşüm kutusu koydu.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençlik lideri Canan Çabuk, AA muhabirine, toplanan kalemleri yeni eğitim-öğretim döneminde okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacaklarını kaydetti.
Etiketler: Hatay Gençlik ve Spor Bakanlığı YKS ÖSYM
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