Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun öncülüğünde Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi ve Atatürk Parkı'nda vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Kuruluşlarının 154'inci yılını kutlayan Uzun, "Kuruluşundan bu yana Kızılay'da mücadele etmiş, emek vermiş herkes için, dualarını almak için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Yıllık 80'i aşkın ülkede doğrudan ve dolaylı olarak insanî yardım faaliyeti yürütüyoruz. Bugün Türk Kızılay'ı, yardım ulaştırılan yabancı ülkeler sayısı itibarıyla Kızılay ve Kızılhaç hareketinin 192 üyesi arasında dünyada açık ara öndedir, birincidir. Ülkelerde yıllık yaklaşık 8-9 milyon insana yardım ve koruma sağlıyoruz, bu alanda da açık ara öndeyiz. Üçüncü bir alan ise bu konulara ayırdığı bütçe, bütçenin verimliliği, maliyet-etkinlik açısından baktığımızda da dünyanın en verimli ulusal, mali perspektiften en etkili ulusal cemiyetidir. Kızılay, bu üç klasmanda liderliğini sürdürmektedir" dedi.

Öte yandan Şeyh Edebali Türbesi'ndeki etkinliğe AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı