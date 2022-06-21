Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da marketten hırsızlık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Yunusemre ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.
Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi Villalar bölgesindeki bir marketten 500 paket sigara ve 2 bin 500 lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kimlik bilgileri belirlenen 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ele geçirilen sigaralar ve para, market sahibine teslim edildi.
Şüpheli 4 kişi işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Manisa Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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