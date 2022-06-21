Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'la ilgili soruşturması kapsamında belirlenen adrese baskın yaptı.
Operasyonda şüpheli C.D. yakalandı.
Zanlının adresindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.
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