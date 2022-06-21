Kent merkezini Antalya'ya ve Isparta'ya bağlayan kara yollarında 10 ayrı uygulama noktası oluşturuldu. Toplam 72 personelin katıldığı denetimlere, Jandarma Genel Komutanlığına ait "Sikorsky" tipi helikopterle 7 personel de havadan destek verdi.

Helikopterle yapılan denetime Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de katıldı.

Vali Arslantaş, yaz aylarına girilmesi ve okulların tatil olması nedeniyle ülke genelindeki trafik yoğunluğunda artış olduğunu söyledi.

Tatille çıkanların da yollarda yoğunluğu artırdığını belirten Arslantaş, Burdur'un kavşak noktasında bulunduğunu, plaka tanımlama sistemi verilerine göre ilden yılda yaklaşık 12 milyon araç geçtiğini aktardı.

Arslantaş, denetimlere havadan helikopterle de destek verdiklerini vurgulayarak, "Ekiplerimizin çalışmasını, trafik akışını, hem Karacaören hem de Bucak ilçemizden görmüş olduk." dedi.

Yolculuğa çıkacaklara tavsiyelerde bulunan Arslantaş, şöyle konuştu:

"Trafikte beklediğimiz bir yoğunluk var. Yola çıkmadan önce vatandaşlarımız araçlarının bakımlarını iyi yaptırsınlar, kendi fiziksel ve psikolojik durumlarını gözden geçirsinler. Yorgunken yola çıkmasınlar, kafaları herhangi bir şeyle meşgulse araç kullanmasınlar. Alkollüyken hele asla direksiyona geçmesinler. Yola çıktıktan sonra trafik işaret ve işaretçilerine, trafik polislerinin gösterdiği trafik akış sistemine uysunlar."