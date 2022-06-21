Adapazarı Atatürk İlkokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adapazarı Belediyesi iş birliğinde, Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde "Sakarya'nın Türküsü, Gönüllerin Köprüsü" konseri ve sergi etkinliği düzenlendi.

Yusuf Dülger yönetiminde sahne alan koro, sevilen türküleri seslendirdi. Solo eserlerin de icra edildiği konsere yoğun ilgi gösteren her yaştan kalıtımcı, türkülere alkışlarıyla eşlik etti.

Konserin ardından katılımcılar, yöresel kıyafet ve geleneksel araç gereçlerin sergilendiği alanı gezdi.