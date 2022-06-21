Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.
Sabah saatlerinde başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Karabük Valiliği, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.
Son Haberler
- 17:35
- 17:32
- 17:12
- 17:03
- 17:10
Sıradaki Haber
Konya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz