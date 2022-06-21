Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da otomobil ile panelvan arasında sıkışan kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da, otomobilin geri manevra yaptığı sırada araç ile panelvan arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti.
A.B.U. (22) idaresindeki 70 FA 900 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Büyükçetinkaya'ya (67) çarptı.
Otomobil ile park halindeki panelvanın arasında sıkışan kadın, yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemenin ardından Büyükçetinkaya'nın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Polis ekipleri, A.B.U'yu gözaltına aldı.
Etiketler: Karaman Trafik Kazası
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