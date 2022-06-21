Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasında, Tosya ilçesi D-100 kara yolunda durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi.

Otobüsteki H.K. (52) ve B.T.G'nin (30) üzerinin ve dedektör köpek "Valör"ün desteğiyle eşyalarının arandığı bildirilen açıklamada, aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı aktarıldı.

Uyuşturucu imal ve ticareti yaparak vatandaşları zehirleyen ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, "Kastamonu Jandarma Komutanlığınca Tosya'da yakalanan 2 kilogram metamfetaminin, bugüne kadar Karadeniz Bölgesi'nde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.