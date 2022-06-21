Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burmahancı Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen şüphelilerin M.İ, H.Y, H.Y ve O.O.O olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla 4 zanlıyı yakaladı.

Jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından "silahla kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.