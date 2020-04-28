Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Akhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 22 Nisan'da 14 gün karantinaya alınan Sindelli Mahallesi'nde ekiplerin özel kıyafet, eldiven ve maske ile dezenfeksiyon işlemi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin, sokaklar, cami ve okullar başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettiği bildirildi.