Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Boğaziçi Mahallesi'nde, 7. kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşen Naime T. ağır yaralandı.
Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Naime T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Naime T'nin kocası Aşkın T, olaydan önce eşiyle tartıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Son Haberler
- 13:40
- 13:39
- 13:30
- 13:43
- 13:50
Sıradaki Haber
Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz