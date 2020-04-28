Bursa'da, salgın öncesinde yoğunluğun olduğu bölgelerde güneşli havaya rağmen gün sakin geçiyor. Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere, şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Eskişehir'de normalde yoğunluğun görüldüğü Şair Fuzuli Caddesi, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerinde halkın büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Balıkesir'in en işlek noktaları da boş görüntüsüyle dikkati çekti. Ali Hikmet Paşa ile Zağnos Paşa Meydanı Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi, Basın Sokak ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı gibi salgın öncesi hareketli bölgelerin hayli tenha olduğu gözlendi. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Kütahya'da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim. Yaya olarak uygulama yapan polis ekipleri ise maske takmayan vatandaşları uyarıyor.

Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri başta olmak üzere, kentin daha önce işlek olan caddelerinde araç ve yaya trafiğinin azaldığı görüldü.

Çanakkale'de de vatandaşlar salgına karşı yapılan çağrılara uydu. Kentin en yoğun noktaları arasında bulunan Demircioğlu Caddesi, Kordon Boyu, Kayserili Ahmet Paşa ve Çarşı caddelerinde sessizlik yaşandı.