Haber Giriş: Kaynak: AA
Edremit bahçeleri Zerikadeh çiçekleriyle bezendi
[Fotoğraf: AA]
Baharın gelişi ile Van'ın Edremit ilçesindeki bahçeleri nergis (Zerinkadeh) çiçekleri süsledi.
Yurt dışından ithal edilen ve genelde park alanlarını süslemede kullanılan nergisler, Edremit ilçesindeki bahçelerde kendiliğinden yetişiyor. Endemik bir tür olan ve yöre halkı tarafından Zerinkadeh adıyla anılan nergisleri, ilçedeki bir çok bahçede görmek mümkün olabiliyor.
Son Haberler
- 13:40
- 13:39
- 13:30
- 13:43
- 13:50
Sıradaki Haber
Yayladağı'nda çilek hasadı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz