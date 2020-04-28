Yurt dışından ithal edilen ve genelde park alanlarını süslemede kullanılan nergisler, Edremit ilçesindeki bahçelerde kendiliğinden yetişiyor. Endemik bir tür olan ve yöre halkı tarafından Zerinkadeh adıyla anılan nergisleri, ilçedeki bir çok bahçede görmek mümkün olabiliyor.