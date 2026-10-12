Duman 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.10.2026 09:42

Gram altın haftaya nasıl başladı?

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 634 liradan işlem görüyor.

Gram altın haftaya nasıl başladı?

Gram altın cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 6 bin 644 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 634 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 880 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 320 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 4 bin 182 dolarda seyrediyor.

Petrol fiyatlarında düşüş

Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserlikle petrol fiyatlarında düşüşler görülmesine karşın Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürmesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Artan enerji maliyetlerinden dolayı ABD'de enflasyonun hızlanabileceği tahmin ediliyor. Enflasyonun beklentilerin aksine hızlanmaması durumunda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu ayki toplantıda piyasaları rahatlatabilecek yumuşak tonda ifadeler kullanabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

ETİKETLER
Altın Petrol ABD Rusya
Sıradaki Haber
Türkiye'de 54 ilin ihracatı arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:56
İş Geliştirme Çağrısı’nın son başvuru tarihi belli oldu
10:48
Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi
10:41
Norveç, kişisel verileri izinsiz paylaşan Microsoft'un reklam platformu Xandr'e para cezası verdi
10:33
Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 31,8 arttı
10:21
Ticaret ve perakende satış hacmi yıllık bazda arttı
10:19
Brent petrolün varili 104,70 dolardan işlem görüyor
Antalya Kelebek Dünyası'nda tür sayısı 40'ı geçti
Antalya Kelebek Dünyası'nda tür sayısı 40'ı geçti
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ