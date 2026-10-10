Çay ihracatı 9 ayda 25 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çay olma özelliğine sahip Türk çayı, 2026 ocak-eylül döneminde 119 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.

Bu kapsamda yılın 9 ayında 3 bin 360 ton çay ihraç edilerek 25 milyon 21 bin 548 dolar kazanç sağlandı. Birleşik Krallık, Belçika ve ABD, en fazla çay ihraç edilen ülkeler oldu.

Türkiye'den ocak-eylül döneminde Birleşik Krallık'a 6 milyon 366 bin 50, Belçika'ya 5 milyon 989 bin 977, ABD'ye de 1 milyon 804 bin 526 dolarlık çay satışı yapıldı.

Rize'den de yılın 9 ayında Belçika başta olmak üzere 25 ülkeye 1.820 ton çay ihraç edildi.

Türkiye'nin çay ihracatının değer bakımından yüzde 37'sini tek başına gerçekleştiren Rize, söz konusu ihracattan 9 milyon 205 bin 793 dolar kazanç sağladı.

"Özellikle yılın son aylarında ihracatımızın ivme kazanmasını bekliyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Mustafa Okutan, Türk çayı ihracatında yılın 9 aylık döneminin sektör açısından olumlu geçtiğini söyledi.

Okutan, Türk çayının kendine özgü özellikleri, kaliteli üretimi ve Rize ile özdeşleşen güçlü imajının, uluslararası pazarlarda Türk çayına ilgiyi artırdığını ifade etti.

İhracattaki ülke çeşitliliğinin sektör açısından önemli bir gösterge olduğunu belirten Okutan, "İhracat yaptığımız ülke sayısının yüksek olması, Türk çayının farklı coğrafyalarda bilinirliğinin giderek arttığını gösteriyor. Bununla birlikte mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırmanın yanı sıra henüz yeterince yer almadığımız pazarlara da ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Okutan, yılın kalan dönemine ilişkin beklentilerinin de olumlu olduğunu vurgulayarak, "Özellikle yılın son aylarında ihracatımızın ivme kazanmasını bekliyoruz. Hedefimiz, yıl sonunda hem miktar hem de ihracat geliri açısından geçen dönemin üzerine çıkmak. Bunun için sektör temsilcileri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türk çayının daha fazla ülkede tüketiciyle buluşması için pazar çeşitliliğine önem verdiklerine dikkati çeken Okutan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece mevcut pazarlardaki ihracatımızı artırmak yeterli değil. Yeni pazarlar bulmamız ve Türk çayını bu pazarlarda daha fazla tanıtmamız gerekiyor. Özellikle Türk çayının kalite, doğallık ve kendine has üretim özelliklerini ön plana çıkararak farklı coğrafyalarda bilinirliğimizi artırmaya çalışıyoruz."

Okutan, ihracat yapılan ülke sayısının gelecek dönemde daha da artırılmasının sektörün öncelikleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.