TİGEM 4 bin 427 ton mahsul buğday satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, 2026 yılı için 1000 ton "Bezostaja-1", 1427 ton "Selamibey" ve 2 bin ton "Tosun-bey" olmak üzere toplam 4 bin 427 ton mahsul buğdayı 21 parti halinde satacak.

İhale, açık artırma usulüyle 22 Ekim'de saat 10.30'da Polatlı Ticaret Borsası'nda yapılacak.

- 420 dekar kurudaki arazi kiralanacak

Öte yandan, TİGEM Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 420 dekar kurudaki arazi, bir yıllığına, kanola, patates, şeker pancarı, kavun-karpuz, ayçiçeği, mısır, çeltik, ryegrass ve sebze mahsulü bitkilerinin üretimi yapılmak üzere iki parti halinde ve sezonluk kiraya verilecek.

İhale, açık artırma usulüyle, 19 Ekim'de, saat 14.00'te işletmede gerçekleştirilecek.