Haber Giriş: Kaynak: AA
Aksaray'da yanmış erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da boş arazide yanmış erkek cesedi bulundu.
Aksaray, İstiklal Mahallesi'nde boş arazide yanmış erkek cesedini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kimliği belirsiz cesedin yanında benzin bidonu buldu.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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