Antalya'da dün öğle saatlerinden beri devam eden yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. Manavgat ilçesinde yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Gece saatlerinde de Akseki ilçesinde yangın başladı.

3 can kaybı



Yangında Kepezbeleni Mahallesi'nde yalnız yaşayan 82 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde de Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

10 kişi mahsur kaldı

Rüzgarın etkisiyle yangın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Barajına kadar ilerledi.

Alevlerden kaçan 10 kişi barajdaki tekneye binerek uzaklaştığı sırada yakıtları bitince mahsur kaldı. AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtardı.

18 mahalle boşaltıldı

Akseki ve Manavgat ilçelerinde 18 mahalle tedbiren boşaltıldı. Alevlere teslim olan onlarca ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.



AFAD'dan yapılan açıklamada da 122 kişinin yangından etkilendiği, 58 kişinin de tedavisi sürdüğü belirtildi.

Ekipler seferber oldu

Çalışmalara 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı katılıyor. Çok sayıda ev, işyeri , ahır, tarım arazisi sera ve araçlar zarar gördü.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 24 personel 12 ekiple hasar tespit çalışmalarına başladı. Çevre illerden de ekip takviyesi yapıldı.



Yangında 1 arazöz devrildi, ağır yaralı olan şoförün tedavisi sürüyor. Tedbir amaçlı 1300 kişi kapasiteli KYK yurtları barınma için ayrıldı. Kızılay 1 sahra mutfak, 5 ikram aracı, 20 bin 400 kişi kapasiteli beslenme ünitesi ve 25 personelle bölgede çalışma yapıyor.



Sağlık Bakanlığı 19 ambulans 6 umke ve 1 mobil komuta aracını bölgeye sevk etmişti.

2 günde 41 yangın

2 gündür Türkiye'nin güneyi alevlerle mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 27-28 Temmuz'da 13 ilde 41 orman yangını çıktığını söyledi. 31 yangın kontrol altına alınırken 10 yangına müdahale sürüyor.

5 ilde daha yangınlar sürüyor

Mersin'in Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.



Osmaniye'de dün üç ayrı bölgede çıkan yangınlardan ikisi kontrol altına alındı. Kadirli ilçesindeki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Dereobası Mahallesi'nde çıkan yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ediyor.



Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Marmaris Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Muğla'daki ekipler bölgeye yönlendirildi.