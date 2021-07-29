ÖSYM, 2 yıllık ve 4 yıllık kontenjan sayılarını yayımladı. Buna göre, vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

Tercihler ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak. Tercih işlemleri, 13 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

Üniversite taban puanları ve kontenjanları

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