Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sala ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, din görevlilerine olan teveccühün artırılması ve camilerin toplum hayatındaki yerinin daha iyi anlatılabilmesi için uzun yıllardır Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Demirtaş, kentte bir hafta boyunca bu kapsamda etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

Emekli olan imamlara ve başarılı müftülük personeline Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından plaket takdim edildi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Bayram Kartal, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri ve din görevlileri katıldı.