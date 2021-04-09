Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Malatya'da uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde şüphe üzerine durdurduğu araçlarda arama yaptı.
Araçlarda 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 9 uyuşturucu hap, 25 gram kenevir tohumu, bir uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ile 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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