Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te gümrük kaçağı 500 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kilis'te gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 250 sigara tabakası ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi'nde kaçak ürün bulundurduğu belirlenen şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin evinde ve deposunda yaptığı aramada gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 250 sigara tabakası ele geçirdi.
Polis ekipleri, şüpheli A.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Sigara
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