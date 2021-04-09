Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi'nde kaçak ürün bulundurduğu belirlenen şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evinde ve deposunda yaptığı aramada gümrük kaçağı 500 bin makaron ve 250 sigara tabakası ele geçirdi.

Polis ekipleri, şüpheli A.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.