Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın 'buhar sistemiyle' söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın, akıllı buhar sistemi sayesinde büyümeden söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının baca kısmında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi öncesi yangına, işletmede kurulu "akıllı buhar sistemiyle" müdahale edildi. Tutuşan bacaya tekstil kurutma makinesinin buharı verilerek alevler yayılmadan söndürüldü.
Ekipler, tedbir amaçlı fabrikada incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.
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