Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alınan Ceyhan ilçesi Birkent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste 75 gram esrar, 75 gram sentetik uyuşturucu ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Ev sahibi F.U. ve bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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