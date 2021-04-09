Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kentte vaka sayısındaki artışın önlenmesi amacıyla uzaktan eğitim kararı alındığı belirtildi.

Buna göre, resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4, sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesine, 8 ve 12'nci sınıflarda ise yüz yüz eğitime devam edilmesine karar verildi.

8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik olarak düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitim sürecek.

15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitim devam edecek.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim-öğretim kurumları ve okul bünyesinde bulunan anasınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri yine yüz yüze eğitime devam edecek.

5,6,7,8,9,10 ve 11'nci sınıflarda ise uzaktan eğitim sürecek.