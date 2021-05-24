Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tedbirleri ihlal edenlere 24 bin 300 lira ceza
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 18 bin 900, maske takmayan 6 kişiye 5 bin 400 lira ceza kesildi.
Ekipler, 1909 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 4 iş yeri ile 2 araca yönelik işlem yaptı.
İzolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi de evine gönderildi.
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