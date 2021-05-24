Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, Ömer Faruk Gökçe idaresindeki 33 AFV 726 plakalı tır, Ahmetbey beldesi yakınlarında Berat Yılmaz yönetimindeki 06 ZYV 22 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada kamyonda sıkışan sürücü Yılmaz, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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