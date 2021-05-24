Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta iki ayrı trafik kazası meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta iki ayrı noktada trafik kazası meydana geldi.
Yeşilyurt Mahallesi Şifa Sokak'ta M.F.P. yönetimindeki otomobil, beton direğe çarparak bir bahçeye devrildi.
Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Otomobilin çarptığı köpek ise telef oldu
Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde A.G. idaresindeki otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarptı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin çarptığı köpek ise telef oldu.
Etiketler: Trafik Kazası
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