Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da dere yatağında elektrik akımına kapılan 11 yaşındaki çocuk öldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da ördeğe dokunmak için dere yatağına giren 11 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Aksu ilçesinde yaşayan Hüseyin Kahraman evlerinin yakınındaki dere yatağında gördüğü ördeğe dokunmak için suya girdi. Bu sırada çocuğun elektrik akımına kapıldığını görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, dere yatağından tarım arazilerine su çekmek için kullanılan motorlarda inceleme yaptı.
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