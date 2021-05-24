Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Siverek-Kahta kara yolu 30'uncu kilometresinde Abdulkerim B. idaresindeki otomobil, Mehmet D. yönetiminde bulunan otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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