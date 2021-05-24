Terör olayları nedeniyle boşaltılan merkeze bağlı Ulukaya, Ilıca ve Kayalısu köyleri, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle yeniden eski canlılığına kavuştu.

Terörden arındırılan bölgedeki topraklarına dönmenin sevincini yaşayan köy sakinleri, yeni evler yaparak tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladı. İl Özel İdaresi ve ilgili kurumlar da yol, su, elektrik gibi ihtiyaçların karşılanması konusunda köylülere destek verdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, bölgenin huzura kavuşmasıyla köylere dönüşlerin arttığını söyledi.

Yıllar sonra doğdukları topraklara dönen vatandaşların sıkıntı yaşamaması için altyapı ve temel ihtiyaçlara yönelik çalışmalara devam ettiklerini aktaran Yentür, belirlenen program dahilinde Kayalısu, Ilıca ve Ulukaya köylerinde tespit edilen eksikliklerin giderileceğini söyledi.

"Devletimize minnettarız"

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez de terör baskısı nedeniyle 1993 yılında boşaltmak zorunda kaldıkları köylerine 28 yıl sonra dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Diğer illere göç eden komşularının da dönmeye başladığını anlatan Erez, "Devletimizin bize vermiş olduğu elektrik, yol, su imkanlarından dolayı büyükşehirlerden geri dönüşler başladı. Güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlardan dolayı güven ve huzur tekrar köyümüzde sağlandı. Devletimiz bize imkan verdikçe köy nüfusu artıyor. Geçen yılın yanı sıra bu yıl da 3-4 mezramıza içme suyu, stabilize ve asfalt yol imkanları sağlandı. Gün geçtikçe burada hayvancılık yapanların sayısı artıyor. Devletimize minnettarız. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz." dedi.